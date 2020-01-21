Российским туристам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор призвал граждан РФ воздержаться от поездок в Китай, либо помнить о распространении нового коронавируса в городе Ухань при планировании поездок в Поднебесную.

Путешественникам также рекомендуют соблюдать определенные меры предосторожности: обходить стороной рынки, где продаются мясо животных и морепродукты, а также зоопарки и мероприятия, где есть животные. Кроме того, следует пить только термически обработанную и бутилированную воду. Стоит помнить про медицинские маски и личную гигиену после посещения многолюдных мест.

Российским туристам настоятельно рекомендуют обращаться за помощью к медикам в случае возникновения признаков заболевания во время поездки в Китай, где недавно произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что третий пациент скончался от нового китайского коронавируса.