Третий пациент скончался от нового китайского коронавируса

В Китае в городе Ухань скончался третий человек, который заболел новым типом коронавируса.
Как сообщает РИА Новости, на сегодняшний день в Ухане медики зарегистрировали почти 200 случаев заражения нового вируса, из них 35 человек — пациенты в тяжелом состоянии, а состояние девяти заболевших оценивается как крайне тяжелое. Все остальные пациенты в стабильном состоянии.
Ранее британские ученые установили потенциальное число людей, которые могли заразиться новым коронавирусом — более 1,5 тысяч человек. Специалисты подсчитали, что этим вирусом заразились 1,7 тысячи человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна причина вспышки неизвестного вируса пневмонии в Китае. Вспышка пневмонии неизвестного происхождения случилась в провинции Ухань в декабре прошлого года.