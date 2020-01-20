Третий пациент скончался от нового китайского коронавируса

В Китае в городе Ухань скончался третий человек, который заболел новым типом коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, на сегодняшний день в Ухане медики зарегистрировали почти 200 случаев заражения нового вируса, из них 35 человек — пациенты в тяжелом состоянии, а состояние девяти заболевших оценивается как крайне тяжелое. Все остальные пациенты в стабильном состоянии.

Ранее британские ученые установили потенциальное число людей, которые могли заразиться новым коронавирусом — более 1,5 тысяч человек. Специалисты подсчитали, что этим вирусом заразились 1,7 тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна причина вспышки неизвестного вируса пневмонии в Китае. Вспышка пневмонии неизвестного происхождения случилась в провинции Ухань в декабре прошлого года.