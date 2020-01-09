Стала известна причина вспышки неизвестного вируса пневмонии в Китае

Стала известна причина вспышки неизвестного вируса пневмонии в Китае
Медики контролируют состояние всех людей, контактировавших с больными. Фото: pixabay.com

Оказалось, что в городе Ухань китайской провинции Хабэй, где за последние время зафиксировали несколько десятков случаев заболевания неизученным видом пневмонии, появился новый вид вируса.

Медики и ученые провели на территории населенного пункта испытания с использованием нуклеиновой кислоты, в результате чего выявили пятнадцать случаев заболевания «новым видом коронавируса», сообщает Центральное телевидение Китая.

Вспышка пневмонии неизвестного происхождения случилась в провинции Ухань в декабре прошлого года. На данный момент среди заболевших — 59 человек, состояние семи из которых оценивается как тяжелое. Специалисты должны провести эпидемиологическое расследование, чтобы определить лечение, а также природу и ход развития заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые пришли к выводу о невероятной пользе зеленого чая. Напиток способствует долголетию.

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