Китайские ученые рассказали о напитке долгожителей

Китайские научные сотрудники провели многолетнее исследование и пришли к выводу, что участники исследования, регулярно пьющие зеленый чай живут более здоровой и продолжительной жизнью.

Как пишет журнал European Journal of Preventive Cardiology, проект China-PAR, реализуемый в Китае с 1998 года, показал риски развития сердечно-сосудистых заболеваний среди китайцев. Ученые провели анализ влияния потребления чая на человеческое здоровье.

Ученые наблюдали за участниками эксперимента в среднем 7,3 года. За это время у участников, регулярно пьющих чай, риск возникновения инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 20%, риск смертельных заболеваний сердца — на 22%, а риск смерти от любой причины — на 15%.

Более того, участники, пившие зеленый чай продолжительное время еще до эксперимента, оказались на 40% меньше подвержены инсульту и сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученые уточнили, что речь идет только о зеленом чае: черный чай улучшений не вызывал.

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