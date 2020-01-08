Ученые выявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир

Ученые выявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир
Влияние наследственных факторов на сжигание жира является более значимым, чем уровень спортнагрузок. Фото: pixabay

Наследственные факторы оказывают значительное влияние на то, насколько эффективно человеческий организм способен сжигать жир. Такое заключение сделали финские ученые.

В соответствующем эксперименте приняли участие 23 пары близнецов-мужчин. Специалисты из Университета Ювяскюля изучили расхождение между организмами участников в потере жира при физнагрузках и в состоянии покоя.

Как сообщает ТАСС, выяснилось, что в организмах близнецов, которые на протяжении всей жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, не выявили различий в сжигании жира при различной деятельности

Исследователи предположили, что наследственность оказывает наибольшее влияние на лишний вес, чем уровень спортнагрузок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что контакт с домашними питомцами в раннем детстве снижает риск шизофрении. Речь идет о детях, которые жили в одном доме с собакой.

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