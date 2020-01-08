Ученые выявили, что наследственность влияет на способность сжигать жир

Влияние наследственных факторов на сжигание жира является более значимым, чем уровень спортнагрузок. Фото: pixabay

Влияние наследственных факторов на сжигание жира является более значимым, чем уровень спортнагрузок. Фото: pixabay

Наследственные факторы оказывают значительное влияние на то, насколько эффективно человеческий организм способен сжигать жир. Такое заключение сделали финские ученые.

В соответствующем эксперименте приняли участие 23 пары близнецов-мужчин. Специалисты из Университета Ювяскюля изучили расхождение между организмами участников в потере жира при физнагрузках и в состоянии покоя.

Как сообщает ТАСС, выяснилось, что в организмах близнецов, которые на протяжении всей жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, не выявили различий в сжигании жира при различной деятельности

Исследователи предположили, что наследственность оказывает наибольшее влияние на лишний вес, чем уровень спортнагрузок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что контакт с домашними питомцами в раннем детстве снижает риск шизофрении. Речь идет о детях, которые жили в одном доме с собакой.