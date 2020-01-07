Ученые выяснили, что контакт с собакой в детстве снижает риск шизофринии

У детей, имеющих контакт с собаками с детства, снижается риск возникновения шизофрении. Такое заключение сделали исследователи из США.

Ученые изучили медкарточки 396 пациентов с шизофренией, 381 больного с биполярным расстройством и 594 абсолютно здоровых жителей.

Как сообщили в журнале PLoS ONE, в результате исследования специалисты выяснили, что у участников, у которых в детстве дома была собака, заболевание диагностировали значительно реже.

Они также отметили, что в случае, если ребёнок общался с кошкой, то на наличие заболевания это не отразилось. Специалисты предположили, что положительное воздействие общения с животными на психику объясняется работой иммунной системы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что слюна собаки стала причиной смерти. Трагедия произошла в Германии.