Слюна собаки стала причиной смерти жителя Германии

Пожилой немец скончался от болезнетворных бактерий, содержащихся в слюне его домашнего питомца. Он скончался спустя две недели после госпитализации.

Как сообщает издание Unilad со, в немецком Бремене в больницу доставили 63-летнего пациента с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Сначала у него подозревали грипп, однако после развития сепсиса, врачи диагностировали у пациента заражение бактериями, встречающихся в слюне собак. Скорее всего, домашний питомец заразил хозяина после того, как лизнул его.

Состояние мужчины лишь ухудшалось: появилась сыпь, кровоподтеки на ногах и боли. Затем у него по одному начали отказывать органы, а после произошла остановка сердца.

Медикам удалось спасти его, однако последующее возникновение пневмонии, язв на теле, гангрены и отека мозга вновь ухудшили его состояние. Его родные приняли отключить больного от аппарата жизнеобеспечения.

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