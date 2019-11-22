Маленький индус упал в кипящий суп и умер

Мальчик угодил в чан, когда отвлекся отец. Фото: pixabay

Мальчик угодил в чан, когда отвлекся отец. Фото: pixabay

В Индии на деревенском празднике ребенок упал в гигантский чан с кипящим супом самбар. Мальчик умер от полученных ожогов.

Трагический инцидент произошел 17 ноября вблизи городка Хайдарабад (штат Телангана). На торжество мальчик пришел с отцом. Пока родитель отвлекся, ребенок угодил в котел. Его сразу вытащили наружу и доставили в ближайшую больницу.

Как сообщили в Daily Mail, медики боролись за жизнь ребенка до последнего. Мальчик получил очень сильные ожоги и умер спустя два дня.

Родные погибшего написали заявление в полицию. Теперь сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

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