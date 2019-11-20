Врачи не смогли спасти пешехода пешехода после ДТП в Сосновом Бору

Врачи не смогли спасти пешехода пешехода после ДТП в Сосновом Бору
Врачи боролись за жизнь женщины до сегодняшнего дня. Фото: pixabay

Накануне, 19 ноября, в Сосновом Бору произошло ДТП с пешеходом. На пожилую женщину наехала «Мицубиси». Врачам спасти пострадавшую не удалось, сегодня она скончалась.

Полицейские выяснили возраст пешехода – женщина родилась в 1966 году. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, в момент происшествия она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Медики попытались откачать женщину, однако борьба за ее жизнь прекратилась сегодня, 20 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации пенсионерки после наезда иномарки. Женщину доставили в реанимацию.

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