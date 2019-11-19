В Сосновом Бору в ДТП пострадала пенсионерка

Пожилая женщина угодила в реанимацию с серьезными травмами.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем рассказали в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Сосновом Бору на улице Афанасьева.

Женщина переходила дорогу не по «зебре», когда на нее наехал «Мицубиси». Как именно произошло авария – не уточняется. Говорится лишь, что пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Водитель отделался испугом.

Личность пострадавшей не установлена, сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Чуть позже станет известно, кто был виновником ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приозерском шоссе столкнулись две иномарки. На место ДТП прибыли МЧС и скорая. В одной из иномарок сработала подушка безопасности, а другой автомобиль развернуло и унесло к ограждению.