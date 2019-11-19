На Приозерском шоссе столкнулись две иномарки. На место ДТП прибыли МЧС и скорая

На Приозерском шоссе «лоб в лоб» столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте», ДТП произошло вечером 19 ноября на 111 км Приозерского шоссе.

В одной из иномарок сработала подушка безопасности, а другой автомобиль развернуло и унесло к ограждению. На место происшествия прибыли карета скорой помощи и сотрудники МЧС.

По словам очевидцев, в момент ДТП дорога была скользкая из-за дождя.

«Видимость ужасная, положенные 90км.ч ехать страшно. Проезжал мимо, очень сильная авария», — пишет очевидец.

Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Обводного канала в сторону Лиговского проспекта произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка. Как сообщили очевидцы, проезжую часть не поделили Volkswagen Polo и небольшой фургон.