На Обводном канале образовалась пробка из-за ДТП

На Обводном канале образовалась пробка из-за ДТП
Место ДТП. Фото: скриншот vk.com/spb_today

На набережной Обводного канала в сторону Лиговского проспекта произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка. Как сообщили очевидцы, проезжую часть не поделили Volkswagen Polo и небольшой фургон.

«Поло и каблук стали боком на набережной Обводного канала в сторону Лиговского проспекта. Пробка минут на 30-40», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове в четверг, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. По сообщениям очевидцев, «Яндекс.Такси» и каршеринговый автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» столкнулись на перекрестке перекрестке Большого проспекта Васильевского острова и 26/27 линий.

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