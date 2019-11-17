ДТП с участием трех автомобилей на Васильевском острове

На Васильевском острове в четверг, 17 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие.

По сообщениям очевидцев, «Яндекс.Такси» и каршеринговый автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» столкнулись на перекрестке перекрестке Большого проспекта Васильевского острова и 26/27 линий.

«Две беды: каршеринг и такси встретились на перекрестке Большого проспекта В.О.», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место ДТП прибыли аварийные службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что пожарные спешили на вызов, но попали в ДТП на пересечении Солидарности и Коллонтай.