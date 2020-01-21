Актриса Гусева вышла на сцену без юбки

Она шокировала публику во время концерта памяти исполнителя Владимира Высоцкого.

Об этом стало известно 21 января. Видеозапись опубликовала актриса Екатерины Гусева в своем Instagram-аккаунте. На ней артистка стоит на сцене в жакете и колготки в сетку – юбки на женщине нет. Сидящие в зале оценили смелость Гусевой и ее красивые длинные ноги. Некоторые посчитали образ вызывающим и не поняли, почему она щеголяет полуголая.

В комментариях пользователи пошутили, решив, что у Гусевой украли юбку перед самым выходом на сцену, поэтому ей пришлось выйти, в чем была. В целом подписчики остались довольны актрисой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики перепутали помолодевшую Пугачеву с Орбакайте. Они считают, что артистка выглядеть так, как будто с каждым днем становится не старше, а моложе.