Подписчики перепутали помолодевшую Пугачеву с Орбакайте

Подписчики перепутали помолодевшую Пугачеву с Орбакайте
Пугачева выглядит моложе своих лет. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey

Они считают, что артистка выглядеть так, как будто с каждым днем становится не старше, а моложе.

Новые фотографии в профиле Аллы Пугачевой обсуждает весь интернет. Многие отмечают, что певица сменила имидж и теперь выглядит еще моложе, чем раньше. Фанатам нравятся яркие образы, а из-за последнего фото люди и вовсе спутали Аллу Пугачеву с ее дочкой Кристиной Орбакайте. Артистка отрицает, что делала пластическую операцию – секрет в макияже, уверяет она, а также добавляет, что ей нельзя ложиться под нож из-за проблем с сердцем.

«Алла и Кристина сейчас одно лицо! Счастья до неба, девочки!»

«Я думала это Кристина! Очень похожи!»

— пишут поклонницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что помолодевшая Пугачева покорила поклонников новым имиджем. Многие фанаты отметили, что в свои годы певица выглядит всего на 50 лет.

алла пугачева инстаграм
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