Помолодевшая Пугачева покорила поклонников новым имиджем

Помолодевшая Пугачева покорила поклонников новым имиджем
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Многие фанаты отметили, что в свои годы певица выглядит всего на 50 лет.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Максима Галкина. На фотографии запечатлены дети, Гарри и Лиза, юморист и его супруга Алла Пугачева. Они решили всей семьей сходить в кино. Поклонники тут же принялись расхваливать внешний вид певицы – им понравился новый имидж звезды, а также люди отметили, как молодо она выглядит в свои 70 лет.

«Наверное, стилиста ваша жена сменила!»,

— пишут пользователи.

Для похода в кино Алла Пугачева выбрала узкие джинсы, джинсовку, красную кофту и яркий маникюр. Многие также восхитились алой оправой очков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин показал фото преобразившейся Пугачевой. На снимке Галкин и Пугачева запечатлены в компании друзей. Фотография была сделана во время рождественского ужина.

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