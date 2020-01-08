Галкин показал фото преобразившейся Пугачевой

Юморист и шоумен Максим Галкин поделился в Instagram фотографией с супругой Аллой Пугачевой. Поклонники отметили, что Примадонна выглядит помолодевшей и преобразившейся.

На снимке Галкин и Пугачева запечатлены в компании друзей. Фотография была сделана во время рождественского ужина. Для вечера с друзьями 70-летняя певица выбрала светлые брюки с поясом на завышенной талии, черную блузку с открытыми плечами и удобную обувь. Волосы Пугачевой уложены в традиционную объемную прическу.

«А брюки идут Алле Борисовне!», «Алла Борисовна шикарная», «Алла Борисовна, как всегда, на высоте», «Какая Алла красотка», — восхитились подписчики Галкина в Instagram.

Певица в 2020 году отмечает 71-й день рождения. Однако, как отмечают поклонники, выглядит она значительно моложе своих лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алла Пугачева не смогла приехать на прощание с Галиной Волчек. Переживания из-за утраты подруги отразились на её здоровье и самочувствии.