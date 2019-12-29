Пугачева перед похоронами Волчек пожаловалась на плохое самочувствие

Пугачева перед похоронами Волчек пожаловалась на плохое самочувствие
Фото: maxgalkinru/ instagram

Певица не смогла приехать на прощание с приятельницей.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем рассказал супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что примадонна и Галина Волчек хорошо общались – актриса не раз приходила к ним в гости и проводила время с маленькими Гарри и Лизой. Певица тяжело переживает утрату, в связи с чем ее состояние ухудшилось. Пугачева отказалась ехать в «Современник» из-за высокого давления, зато на церемонии присутствовали Кристина и брат Галкина.

Шоумен рассказал, что в последний раз видел Волчек 19 декабря и не мог подумать, что она вот-вот умрет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для своих детей. Он заявил, что девушке обеспечили полную анонимность, наилучшие условия и, конечно, достойную оплату.

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Пугачева перед похоронами Волчек пожаловалась на плохое самочувствие
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