Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для своих детей

"Нам повезло с ней, она очень ответственный человек, она подошла к этому со всей душой", - поделился артист. Фото: YouTube/UCp2J7GRxQ36QLqW4ReLLt5g

"Нам повезло с ней, она очень ответственный человек, она подошла к этому со всей душой", - поделился артист. Фото: YouTube/UCp2J7GRxQ36QLqW4ReLLt5g

Шоумен Максим Галкин рассказал, как он и его жена, певица Алла Пугачева, выбирали суррогатную мать для своих детей, Лизы и Гарри.

Галкин стал участником YouTube-проекта журналистки Ирины Шихман под названием «А поговорить?». Выпуск с интервью юмориста вышел во вторник, 24 декабря. Ведущая не стала обходить сторону щекотливую тему и напрямую поинтересовалась у Галкина, как он относится к суррогатному материнству.

Комик не стал скрывать своей позиции: «У меня нет никаких к этому внутренних этических противоречий», — ответил он. Галкин добавил, что девушке обеспечили полную анонимность, наилучшие условия и, конечно, достойную оплату. В поиске подходящей матери артист и Алла Пугачева обратились к специалистам, которые прислушивались к пожеланиям пары и, используя видеоинтервью с кандидатами, помогли выбрать «ту самую».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лев Лещенко позволил себе выругаться в эфире шоу Максима Галкина.