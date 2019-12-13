Левщено рассказал о сексуальных партнерах и выругался матом на шоу Галкина

Музыкант согласился на съемки в YouTube. Для него это первый подобный опыт.

Лев Лещенко вместе с солистом группы «Пошлая Молли» Кириллом Бледным и Максимом Галкиным снялись в программе «Музыкалити» на YouTube-канале ТО Gazgolder. 77-летний певец признался, что в 22 года у него был только один сексуальный опыт. Также, отвечая на один из вопросов, от выругался матом, чем привел в восторг интернет-пользователей.

В комментарии для Nation News Лещенко заверил, что думал, будто этот момент вырежут. При этом артист не видит ничего такого в том, что «вылетела «птичка». Он убежден, что казус привлечет лишнее внимание к видео и поднимет его популярность.

«YouTube — это же достаточно закрытая история, это же не общественное телевидение. Его только продвинутая публика смотрит»,

— рассуждает Лещенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко.