Бузова снова не смогла правильно произнести слово – на этот раз фамилию Лещенко

Певица со сцены поблагодарила «Левченко», хотя имела в виду музыканта Льва Лещенко.

Ольгу Бузова выступала на музыкальной премии «Золотой хит», когда вдруг заговорила со сцены о Льве Лещенко. Правда, она неправильно произнесла фамилию коллеги, допустив сразу две ошибки в одной слове. Никто в зале не обратил внимание на конфуз, но интернет-общественность такого не прощает. Звезду в очередной раз обвинили в том, что она не умет нормально выговаривать слова, а Льва Лещенко атаковали звонками и расспросами о том, как он относится к произошедшему.

Артист заверил, что хорошо общается с Ольгой, и уверен, что она знает его фамилию, просто оговорилась. Лещенко отметил, что и сам допускает ошибки и не видит в этом ничего ужасного. Он попросил считать тему закрытой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит».