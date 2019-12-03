Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит»

Певица выложила фотографию, на которой она держит две награды. Она посвятила свои победы любимым поклонникам.

Снимки появились в Instagram-аккаунте Ольги Бузовой пару часов назад. На них певица представала в шикарном красном платье – фотография тут же набрала десятки тысяч «лайков» и хвалебных комментариев. Она так нарядилась неспроста — сегодня Ольгу Бузову поздравляют с получением премии «Золотой хит 2019» телеканала Russian music box за песню «Лайкер». Также певицу наградил журнал Cosmopolitan, который назвал звезду девушкой в стиле Космо уже который год подряд.

«Я не могла представить, что стану триумфатором церемонии и получу сразу несколько наград»,

— поделилась певица эмоциями.

За главный приз также боролся Егор Крид, но его «Сердцеедка» заняла лишь четвертое место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга и Анна Бузовы встретились спустя год на дне рождении отца.