Ольга и Анна Бузовы встретились спустя год на дне рождении отца

Сестры не общаются долгое время, а что стало причиной – никто не знает.

Об этом стало известно 27 ноября. Сториз с празднования дня рождения выложила певица Ольга Бузова. За столом в ресторане также сидела Анна, с которой телеведущая довольно давно не общается. Девушки вели себя как чужие, но старались не подавать виду ради любимого отца. Они подарили ему подарки, преподнесли торт и огромный букет красных роз.

«Спасибо за все, что ты делаешь для нас!! Спасибо за воспитание, за бессонные ночи… Папуля, будь здоров и счастлив!! Люблю тебя»,

— написала звезда.

Поклонники отметили, что девушки сидели друг напротив друга, а после не выложили ни одного совместного снимка. Видимо, конфликт между Анной и Ольгой до сих пор не разрешен. Ни одна из них не комментирует инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты Бузовой обвинили ее в фотошопе «пятой точки».