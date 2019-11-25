Фанаты Бузовой обвинили ее в фотошопе «пятой точки»

Они считают, что певица перебарщивает с коррекцией фигуры на снимках.

Ольга Бузова поделилась фотографиями с доской для серфинга. Звезда ходила на свидание в рамках реалити-шоу «План Б», который идет на ТНТ, о чем она и рассказала подписчикам. На снимках Ольга Бузова продемонстрировала свою точенную фигуру – длинны стройные ноги, тонкая талия и, как считают придирчивые фолловеры, «неестественно большая» «пятая точка». Люди отметили, что на некоторых снимках она выглядит нормально, а на других так, словно певица воспользовалась фотошопом. Для чего он ей нужен – непонятно, ведь Ольга Бузова старается держать себя в хорошей форме.

Некоторые, правда, не обращают внимание на предположения о коррекции фотографий и пишут, что им формы певицы очень нравятся.

«Ты прям, как спасательница Малибу!»

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова навлекла гнев подписчиков из-за фото в трусах на фоне храма в Петербурге.