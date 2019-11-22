Бузова навлекла гнев подписчиков из-за фото в трусах на фоне храма в Петербурге

Певица пожелала фанатам спокойной ночи, а, когда проснулась, прочитала огромное количество негативных комментариев.

Об этом стало известно 21 ноября. Ольга Бузова приехала в Северную столицу с концертом «Под звуки поцелуев». Выступив в А2, она отправилась отдыхать в гостиницу. Перед сном певица сделала фотографию в нижнем белье на фоне ночного города и пожелала подписчикам сладких снов. Некоторые отметили, что Ольга Бузова прекрасно выглядит, а других снимок возмутил – дело в том, что на фоне виднеется Исаакиевский собор.

Фанаты посчитали, что делать такое фото у храма неправильно.

«Оля, ты голая в центре?!»,

— пишет один из комментаторов.

«Тебе не стыдно делать такие фотографии в центре Петербурга?»,

— удивляется другой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на концерте Бузовой в Петербурге подрались две «беременные» женщины. Инцидент насторожил охранников, которые принялись разнимать хулиганок. На протяжении нескольких минут собравшие кричали, чтобы женщин выгнали с концерта.