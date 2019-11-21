На концерте Бузовой в Петербурге подрались две «беременные» женщины

Их пришлось разнимать охранникам под прицелами десятка камер.

Все случилось 20 ноября в клубе А2 перед выступлением Ольги Бузовой, которая привезла в Санкт-Петербург свое шоу «Под звуки поцелуев». Выступление должно было начаться в восемь часов вечера, но певица запаздывала. Люди в толпе заметно нервничали и жались поближе к сцене, когда вдруг две женщины начали пробираться в первый ряд, заявляя, что они беременные.

По словам очевидцев, которые поделились информацией с gazeta.spb.ru, наглым дамам удалось добиться поставленной цели, но что-то пошло не так и поклонницы Ольги Бузовой подрались. Инцидент насторожил охранников, которые принялись разнимать хулиганок. На протяжении нескольких минут собравшие кричали, чтобы женщин выгнали с концерта. В итоге обеих силой вытащили из толпы и заставили стоять в сторонке, чтобы они не мешали остальным наслаждаться музыкой.

Видео: gazeta.spb.ru

После обе женщины, поправляя прически, доказывали друг другу, что не виноваты в драке. Одна настойчиво повторяла, что не била вторую. Когда Ольга Бузова вышла на сцену, они позабыли о случившемся и радостно танцевали. Свидетели уверяют, что беременными поклонницы певицы не выглядели.

Также известно, что нескольким людям из-за давки стало плохо – их также спасли охранники. У клуба дежурила карета скорой, так что им была оказана первая помощь.

Напоминаем, что Ольга Бузова объявила о последних концертах «Под звуки поцелуев», что породило множество слухов о конце карьеры певицы. Она заверила, что продолжит петь, но первый альбом исполнять больше не будет – разве что отдельные композиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый канал назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении».