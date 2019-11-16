Первый канал назвал бредом слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

Сама певица убеждена, что однажды покорит конкурс своей песней.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюиу. Он назвал бредом информацию о том, что якобы Ольга Бузова поедет защищать честь России на «Евровидении». Пока что пресс-служба канала отказалась от комментариев.

Напоминаем, что Ольга Бузова во время своего концерта в Москве заверила аудиторию, что следующую свою песню на английском языке она исполнит на «Евровидении». Певица уже давно хочет попасть на конкурс и показать всем, чего она стоит. Поклонники артистки поддержали ее, а вот остальные настроены скептически.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин высказался о намерении Бузовой петь на «Евровидении»: «И похуже люди бывали». Продюсер не знает, как певица справится без фонограммы.