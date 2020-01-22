Россияне прощаются с приложением iHerb

Теперь будет сложнее заказать здоровые товары. Пользователи грустят.

Об этом стало известно 21 января. Обо всем сообщил суд Ульяновска, в котором проходили слушание по делу о закрытии приложения iHerb. Прокуратура заявила, что оно нарушает российское законодательство – так, через сервис можно приобрести «небезопасные биологически активные добавки к пище, в том числе для детей, травы и объекты гомеопатии». Эксперты убеждены, что в некоторой продукции, продаваемой в приложении, содержатся «консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов». Суд согласился с аргументами о вреде продукции iHerb и постановил удалить приложение сервиса из всех магазинов.

Напоминаем, что в августе 2019 года его уже пытались удалить, но тогда обвинение отклонили.

Россиян доводы об опасности продукции не убеждают. Они начали активнее закупаться и предлагают объединять заказы в один, чтобы успеть приобрести все необходимое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Twitter не будет удалять неактивные аккаунты из-за уважения к умершим пользователям.