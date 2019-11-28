Twitter не будет удалять неактивные аккаунты из-за уважения к умершим пользователям

На данный момент социальная сеть не будет деактивировать никакие аккаунты. Фото: pixabay.com

На данный момент социальная сеть не будет деактивировать никакие аккаунты. Фото: pixabay.com

Ранее компания намеревалась удалять профили, которые не использовались более шести месяцев. Однако теперь руководство Twitter отложило решение из-за желания отдать дань памяти умершим юзерам.

В четверг, 28 ноября, социальная сеть выпустила официальное сообщение, в котором говорится, что намерение удалять аккаунты, неактивные в течение шести месяцев, было упущением. До тех пор, пока Twitter не найдет, как увековечить память скончавшихся пользователей, решение о дезактивации профилей не вступит в силу.

Днем ранее, 27 ноября, зарегистрированным в Twitter людям стали приходить уведомления, что их аккаунт будет удален, если они не проявят активность. Однако при этом в службе поддержке отмечали, что процесс не является сиюминутным и растянется на продолжительное время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Twitter Джек Дорси подвергся атаке хакеров, которые взломали его аккаунт.