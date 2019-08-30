Основателя Twitter взломали

Взломали страницу основателя соцсети Twitter Джека Дорси. Сейчас специалисты Twitter пытаются выяснить детали произошедшего и разоблачить злоумышленника.
Сотрудники сети рассказали, что неизвестные опубликовали несколько записей на странице основателя.
Согласно данным компании, пишет New York Times, злоумышленники опубликовали в аккаунте Дорси заявления о том, что штаб-квартиру соцсети, находящуюся в Сан-Франциско, в скором времени взорвут. Кроме того они написали несколько «расистских сообщений».
Сообщения были удалены. За аккаунтом Дорси следит более 4 млн подписчиков.
Ранее в GazetaSPb сообщали о восстановлении работы социальной сети Twitter . Она была прервана глобальным сбоем.