Основателя Twitter взломали

Основателя Twitter взломали
На основателя подписано более 4 млн человек. Фото: pixabay.com

Взломали страницу основателя соцсети Twitter Джека Дорси. Сейчас специалисты Twitter пытаются выяснить детали произошедшего и разоблачить злоумышленника.

Сотрудники сети рассказали, что неизвестные опубликовали несколько записей на странице основателя.

Согласно данным компании, пишет New York Times, злоумышленники опубликовали в аккаунте Дорси заявления о том, что штаб-квартиру соцсети, находящуюся в Сан-Франциско, в скором времени взорвут. Кроме того они написали несколько «расистских сообщений».

Сообщения были удалены. За аккаунтом Дорси следит более 4 млн подписчиков.

Ранее в GazetaSPb сообщали о восстановлении работы социальной сети Twitter . Она была прервана глобальным сбоем.

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