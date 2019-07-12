Twitter восстановил работу после глобального сбоя

Twitter вчера «лег» в США, Японии и ряде стран Европы. Россию сбой коснулся, но не сильно.

Сначала у пользователей перестали отображаться события в ленте новостей, затем стало выскакивать сообщение о перегрузке сервера, следом пропала возможность публиковать твиты и в довершение всего сеть окончательно «легла», и при попытки зайти в Twitter начала появляться надпись «техническая обшибка.

Сбой в работе сервиса был связан с изменением внутренней конфигурации систем. К 00:10 по московскому времени 12 июля работа Twitter была полностью восстановлена. В америке СМИ обратили внимание на то, что отключение Twitter совпало с проведением в Белом доме совещания, на котором большой поклонник Twitter президент США Дональд Трамп обсуждал вопросы, связанные с развитием социальных сетей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что суд запретил Трампу банить пользователей в Twitter.