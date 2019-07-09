По решению суда Трампу запрещено блокировать пользователей в Twitter

По решению Апелляционного суда второго округа в Нью-Йорке президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу запрещено блокировать пользователей в Twitter.

Теперь Трамп не имеет права заблокировать непонравившегося ему пользователя из-за негативных высказываний в свой адрес, пишет издание Fortune.

Ещё в мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен решил, что такими действиями президент нарушает свободу слова, то есть первую поправку конституции США. Тогда же Трампа попросили разбанить пользователей.

Однако министерство юстиций США обжаловало решение суда. Иск против главы США в 2017 году был подан семью истцами, которые были заблокированы президентом в данной соцсети.

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