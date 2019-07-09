Пассажирка «России» получит 340 тыс. рублей за пролитый на неё чай

Во вторник, 9 июля, Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Россия» 40 тысяч рублей в качестве компенсации.

Моральная компенсация полагается пассажирке рейса, который осуществляла авиакомпания «Россия», за то, что бортпроводник пролил на неё горячий чай, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Помимо 40 тысяч рублей моральной компенсации женщина получит ещё 300 тысяч рублей, которые положены ей по договору страхования ответственности авиаперевозчика.

Отмечается, что женщина требовала 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Сам инцидент случился в прошлом году, когда бортпроводник по неосторожности пролил чай на пассажиру, в результате чего она получила ожоги.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что буйный петербуржец угрожал чиновникам при сносе нелегального кафе.