Каршеринг пытался скрыться от ДПС на Расстанной

Каршеринг пытался скрыться от ДПС на Расстанной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное прошествие. Все случилось на перекрестке Расстанной и Боровой. Сотрудники ДПС настигли каршеринг. Водитель авто пытался скрыться от погони.

«Перед Свечным уходил от двух ДПС по тротуару, мужчина увернулся чудом(запрыгнул на подоконник), а автомобиль сбил урну и что-то еще», — сообщили пользователи Сети в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы рассказали, что за рулем авто находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы стали свидетелями погони на Гражданском проспекте утром 21 января.

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