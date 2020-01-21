Очевидцы заметили погоню на Гражданском

Погоня на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Погоня на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Утром 21 января очевидцы стали свидетелями погони на Гражданском проспекте в Калининском районе.

«У кого- то утро начинается с погони на Гражданке», — сообщили очевидцы и разместили соответствующую видеозапись в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На видео автомобиль полиции с включенными световыми и звуковыми сигналами стремительно проносится по Гражданскому проспекту.

За кем он гнался неизвестно. Обстоятельства, предшествующие увиденному, выясняются.

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