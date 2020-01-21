В Гатчинском районе под колеса авто попал пьяный пешеход

В Гатчинском районе под колеса авто попал пьяный пешеход
По факту прои проводится проверка.Фото: Pixabay

В Ленинградской области вечером, 20 января, случилось дорожно-транспортное происшествие. Все произошло на автодороге «Торфяное – Коргузи – Сабры – АБЗ» в Гатчинском районе.

В ДТП пострадал пешеход. О случившемся рассказали в ГИБДД по Петербургу и области.

Иномарка сбила 40-летнего мужчину, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.

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