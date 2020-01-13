Полиция задержала мужчину, совершавшего нападения на автозаправочных станциях

Полиция задержала мужчину, совершавшего нападения на автозаправочных станциях
Возбуждено уголовное дело. Фото:pixabay.com

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе.

11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.

«В обоих случаях он прикрывал лицо повязкой, угрожал работникам ножом и требовал открыть кассовый аппарат, а затем похищал денежные средства и скрывался», — рассказали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жилой дом сгорел в Ленинградской области. В деревне Грязно Ленинградской области произошел пожар. Все случилось в ночь с 10 на 11 января. На площади 70 кв. м загорелся дом.

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Полиция задержала мужчину, совершавшего нападения на автозаправочных станциях