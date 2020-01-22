В Ленобласти восемь спасателей тушили горящий дом

В Ленинградской области в в городе Сясьстрой Волховского района произошло ЧП. Загорелся большой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Все случилось ночью, 22 января. В службы спасения сообщение о пожаре поступило в 3:51. Тушением пожара занимались 8 спасателей и две машины специальной техники.

Полностью потушить огонь удалось к 4:26.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку. В результате, кажется, никто не пострадал. Люди пишут, что авария произошла на улице Мечникова – ее участниками стали каршеринговый автомобиль и маршрутка. По непонятной причине машина въехала в общественный транспорт. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.