В Ленобласти восемь спасателей тушили горящий дом

В Ленобласти восемь спасателей тушили горящий дом
О случившемся рассказали в МЧС. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в в городе Сясьстрой Волховского района произошло ЧП. Загорелся большой дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Все случилось ночью, 22 января. В службы спасения сообщение о пожаре поступило в 3:51. Тушением пожара занимались 8 спасателей и две машины специальной техники.

Полностью потушить огонь удалось к 4:26.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку. В результате, кажется, никто не пострадал. Люди пишут, что авария произошла на улице Мечникова – ее участниками стали каршеринговый автомобиль и маршрутка. По непонятной причине машина въехала в общественный транспорт. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

ленобласть огонь чп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об опасности клещей зимой
Пенсионера до смерти забили в арке его дома в центре Петербурга
В Минобороны рассказали, сколько времени нужно новым ракетам для отражения ...
Сегодня Петербург намочит снегом
«Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта
В Ленобласти восемь спасателей тушили горящий дом
На ж/д платформе станции Проспект Славы петербуржцы заметили енота
Жители Петербурга смогут узнать о повышение «коммуналки» по «горячей линии»