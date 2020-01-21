На Мечникова каршеринговый автомобиль въехал в маршрутку

Никто не пострадал, вот только образовался затор. Фото: https://vk.com/spb_today

Никто не пострадал, вот только образовался затор. Фото: https://vk.com/spb_today

В результате, кажется, никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 21 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на улице Мечникова – ее участниками стали каршеринговый автомобиль и маршрутка. По непонятной причине машина въехала в общественный транспорт. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

«Так вот почему по Мечникова от Пискаревки так медленно ползли — хорошо, что я туда не поехал»,

— пишет один из пользователей.

«Это уже какой за сегодня?»,

— удивляется другой комментатор.

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