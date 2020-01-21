Пьяный водитель получил 20 протоколов после погони на севере Петербурга

Погоня на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Погоня на Гражданском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На севере Петербурга задержали 60-летнего водителя Chevrolet Aveo. Уходя от погони, мужчина попал в ДТП и допустил 20 административных нарушений.

За руль автомобилист сел в состоянии опьянения. Около семи утра 21 января сотрудники ДПС заметили Chevrolet Aveo, ехавшее с нарушениями. На требования остановиться водитель не реагировал. Увеличив скорость, он попытался скрыться.

Дорожная полиция бросилась в погоню. Уходя от преследования, водитель при движении задним ходом врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 55-летняя женщина. Никто в результате ДТП не пострадал.

Авария не помешала водителю Chevrolet Aveo продолжить попытки скрыться. Остановить мужчину удалось у дома 6 по Гражданскому проспекту, спустя примерно 25 минут.

«В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении автомобилиста составлены 20 протоколов об административном правонарушении. В том числе, за вождение в нетрезвом виде, проезд на запрещающий сигнал светафора и выезд на встречную полосу.

Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы стали свидетелями погони на Гражданском проспекте утром 21 января.