На стрелке Васильевского острова прогремит Ленинградский салют 1944 года

Жители Петербурга смогут увидеть реконструкцию Ленинградского победного салюта 1944 года. Залпы раздадутся на Стрелке Васильевского острова в понедельник, 27 января.

Запуск салюта посвящен 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района.

Отмечать годовщину на Стрелке Васильевского острова начнут в 18:00. Для горожан подготовят культурно-историческую зону с интерактивными выставками и экспозициями. На каждой из площадок гостей будут ждать участники военно-исторических клубов в аутентичной военной форме.

В 19:00 на Стрелке состоится концерт. Участие в нем примут военные оркестры, артисты и творческие коллективы. Со сцены прозвучат музыка и песни, связанные с историей Петербурга и подвигом ленинградцев в блокаду.

Кульминацией мероприятия станет военно-историческая постановка и реконструкция Ленинградского салюта. Запуск его запланирован на 20:00. Расчеты артиллерийский орудий произведут по 12 холостых выстрелов из 12-ти легендарных артиллерийских орудий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященный героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда.