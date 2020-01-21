Беглов откроет памятник «Свеча памяти» в Иерусалиме

Официальная делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым отправилась в Израиль. Там они встретятся с ветеранами и блокадниками и примут участие в открытии памятника «Свеча памяти».

Монумент установлен в Иерусалиме. «Свеча памяти» посвящена героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, сообщает Администрация Петербурга.

Беглову также предстоит встретится с ветеранами и блокадниками. В Израиль переехали более 1 тыс. 500 человек, переживших блокаду.

Помимо этого, в программе визита деловая встреча Александра Беглова с представителями бизнес-сообщества и беседа с сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром по вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля Зеэвом Элькиным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ветеранам Великой Отечественной войны с 26 по 28 января предоставят бесплатный проезд в автобусах.