Автобусы в Петербурге на три дня станут бесплатными для ветеранов

Автобусы в Петербурге на три дня станут бесплатными для ветеранов
Бесплатным проезд станет с 26 по 28 января. Фото: ГУП "Пассажиравтотранс"

Ветеранам Великой Отечественной войны с 26 по 28 января предоставят бесплатный проезд в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс». Акция приурочена к 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Воспользоваться автобусами бесплатно смогут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Льготы в Петербурге распространяются на «социальные» маршруты наземного транспорта и метро. Предоставляются они при предъявление удостоверения вне зависимости от гражданства и места жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 350 тыс. петербуржцев получат единовременную выплату в мае 2020 года. Ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам выделят по 7 тыс. рублей, вдовам участников ВОВ и детям войны — по 3 тыс. рублей.

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