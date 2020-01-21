Автобусы в Петербурге на три дня станут бесплатными для ветеранов

Ветеранам Великой Отечественной войны с 26 по 28 января предоставят бесплатный проезд в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс». Акция приурочена к 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Воспользоваться автобусами бесплатно смогут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Льготы в Петербурге распространяются на «социальные» маршруты наземного транспорта и метро. Предоставляются они при предъявление удостоверения вне зависимости от гражданства и места жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 350 тыс. петербуржцев получат единовременную выплату в мае 2020 года. Ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам выделят по 7 тыс. рублей, вдовам участников ВОВ и детям войны — по 3 тыс. рублей.