Более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты к 75-летию победы

В мае 2020 года более 350 тыс. петербуржцев могут рассчитывать на единовременную выплату из городского бюджета. Деньги получат ветераны и другие категории граждан. Приурочена выплата к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки был утвержден на рабочем совещании с членами городского правительства, сообщается на сайте Администрации Петербурга.

Ветераны ВОВ и приравненные у ним лица получат по 7 тыс. рублей, вдовы участников ВОВ и дети войны — по 3 тыс. рублей.

В бюджете на эти цели предусмотрены 1,5 млрд рублей.

Производиться выплаты будут в автоматическом режиме, исходя из существующей базы данных. Тем, кто недавно переехал в Петербург и еще не внесен в реестр, необходимо сообщить об этом в соцслужбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей, а труженики тыла — по 50 тыс. Об этом заявил президент России Владимир Путин.