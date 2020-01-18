Путин: каждый ветеран получит по 75 тыс. рублей

Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с ветеранами, что все участники Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей. При этом труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.

«У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла»,- сказал российский лидер, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин сегодня принимает участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года. Президент России возложил цветы к монументу «Родина-Мать» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. До этого российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти. Планируется, что ему представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.