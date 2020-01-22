В Сосновом Бору могут начать сортировать отходы

В Сосновом Бору могут начать сортировать отходы
Многие люди признались, что уже сортируют отходы.Фото: pixabay.com

На встрече с местными жителями представители Ленобласти рассказали, что в Сосновом Бору могут перейти на раздельный сбор мусора. Об этом рассказали представители управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами, передаёт пресс-служба правительства Ленобласти.

Жители Соснового Бора сообщили, что они готовы перейти на данный вид сортировки отходов и попросили установить в городе специальные контейнеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в течение пяти лет в Шушарах ликвидируют дисбаланс между жилой и социальной застройкой.

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В Сосновом Бору могут начать сортировать отходы
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