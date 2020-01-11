Беглов пообещал уравновесить жилую и социальную застройку в Шушарах за 5 лет

«Я могу отвечать только за свою работу. Но не бросаю ситуации, которые произошли до меня», - сказал Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

«Я могу отвечать только за свою работу. Но не бросаю ситуации, которые произошли до меня», - сказал Беглов. Фото: www.gov.spb.ru

Существенные изменения в ситуации с социальной застройкой жители заметят уже в течение трех ближайших лет, подчеркнул губернатор.

Александр Беглов, инспектируя Пушкинский район Санкт-Петербурга, рассказал о планах по устранению дисбаланса между социальной и жилой застройкой. Градоначальник отметил, что эта проблема требует масштабного подхода и решить за несколько месяцев её не получится.

По словам Беглова, требуется около 600 миллиардов рублей на возведение необходимого количества социальных объектов. Однако губернатор пообещал, что к 2025 году этот вопрос будет снят с повестки. Кроме того, все девелоперы, осваивающие район, будут обязаны обустраивать социальную инфраструктуру одновременно с возведением жилых зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области выделят 30 миллионов рублей на трудоустройство подростков.