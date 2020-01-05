Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков

Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков
Деньги будут направлены только на заработную плату. Фото:pixabay.com

В Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти.

Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей. Данные средства смогут быть направлены только на зарплату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в небе над Санкт-Петебургом и Ленинградской областью около десяти самолётов выполняют странные петли. Об этом стало известно в пятницу, 3 января, благодаря данным карт Flightradar24.
зарплата подростки работа
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»
Российский газ получают Греция и Северная Македония по «Турецкому потоку»
Большунов стал победителем гонки «Тур де Ски»
Роспотребнадзор Ленобласти оштрафовал на 2 млн производителей детских подарков
Ученые заявили, что запах изо рта говорит о серьезных проблемах со здоровьем
Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков
Бранислав Иванович не продлит контракт с «Зенитом»
Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в клинике