Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков

Деньги будут направлены только на заработную плату. Фото:pixabay.com

Деньги будут направлены только на заработную плату. Фото:pixabay.com

В Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти.

Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей. Данные средства смогут быть направлены только на зарплату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.