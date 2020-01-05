Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков

В Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти.
Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей. Данные средства смогут быть направлены только на зарплату подростков от 14 до 18 лет, временно оформленных на работу по направлению Биржи труда.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в небе над Санкт-Петебургом и Ленинградской областью около десяти самолётов выполняют странные петли. Об этом стало известно в пятницу, 3 января, благодаря данным карт Flightradar24.