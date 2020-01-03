В ГИБДД рассказали подробности аварии на «Коле»

В ГИБДД рассказали подробности аварии на «Коле»
Произошла авария.Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге на автодороге «Кола» произошла авария с участием легкового автомобиля.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в аварии ранения получили три человека. Был ранен водитель, а также два ребенка. Дети получили травмы легкой степени тяжести. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 157 заправок с плохим топливом попали в список Росстата. Оказалось, что самое большое количество таких заправочных станций расположено в Сибирском и Центральном округах.

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В ГИБДД рассказали подробности аварии на «Коле»
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