Росстат перечислил АЗС с некачественным топливом

Были обнаружены также заправки с сфальсифицированным топливом. Фото:Pixabay

Были обнаружены также заправки с сфальсифицированным топливом. Фото:Pixabay

157 заправок с плохим топливом попали в список Росстата. Оказалось, что самое большое количество таких заправочных станций расположено в Сибирском и Центральном округах.

Заправки были уличены в реализации фальсифицированного топлива. Исследования за 2019 год показали, что на данных АЗС было обнаружено некачественное топливо. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Центральном федеральном округе плохое топливо нашли более чем на 30 заправочных станциях, столько же обнаружили в Южном и Северо-Кавказском, а также Сибирском федеральных округах. В Дальневосточном федеральном округе их число не превышает 20.

В Северо-Западном округе топливо плохого качества зафиксировали только на 4-х АЗС.

Информации о АЗС в Москве и области, а также о Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет.

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